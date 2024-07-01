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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Понедельник 01 июля 2024 23:21
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во всех регионах Украины поздно вечером, 1 июля, была объявлена воздушная тревога. Причиной стал взлет самолета МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Обновлено в 23:30

Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

По состоянию на 23:11 тревога была объявлена по всей стране. После обновленной информации пошли отбои. В 23:33 тревога продолжается в Харьковской, Одесской, Луганской областях, а также в Крыму.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Напомним, в течение суток на фронте в Украине произошло 161 боевое столкновение. Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении, но платят большую цену за попытки продвигаться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за год на Белгородскую область упали десятки авиационных бомб РФ, которыми оккупанты обычно атакуют Украину.

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