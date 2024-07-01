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Окупанти "впустили" десятки бомб на Бєлгородську область: WP розкрило дані РФ

Понеділок 01 липня 2024 16:31
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Окупанти "впустили" десятки бомб на Бєлгородську область: WP розкрило дані РФ Ілюстративне фото: росіяни б'ють своїми авіабомбами по Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни нарахували, що за рік на Бєлгородську область впали десятки їхніх авіаційних бомб. Таким озброєнням солдати РФ зазвичай атакують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання з посиланням на внутрішній документ росіян, який перехопила українська розвідка, стверджує, що з квітня 2023 по квітень 2024 року на Бєлгородську область впало щонайменше 38 авіаційних бомб.

Окупанти &quot;впустили&quot; десятки бомб на Бєлгородську область: WP розкрило дані РФФото: місця падіння російських бомб у Бєлгородській області (washingtonpost.com)

Більшість авіабомб знаходили цивільні - лісники, фермери чи жителі навколишніх сіл. При цьому здебільшого російське Міністерство оборони не знало, коли було запущено бомби. Тому деякі боєприпаси могли лежати там кілька днів.

У документі сказано, що щонайменше чотири бомби впали на Бєлгород. Ще семеро було знайдено біля обласного центру. Найбільше бомб, 11, упало у Грайворонському районі, який межує з Україною.

Також, за інформацією WP, у перехопленому документі міститься таблиця інцидентів із зазначенням надзвичайних постанов щодо знешкодження бомб та евакуації.

Падіння КАБів у Росії

Нагадаємо, російські керовані авіаційні бомби вже неодноразово падали на території прикордонних з Україною областей РФ. Зокрема, видання ASTRA писало, що лише 15 травня на територію Бєлгородської області впало одразу три російські авіабомби.

Такі інциденти підтверджувала британська розвідка. Там попереджали, що такі інциденти є небезпечними для цивільного населення РФ.

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