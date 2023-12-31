В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт кількох російських винищувачів МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 10:45 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт кількох винищувачів Росії з аеродромів Саваслейка та Моздок.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС рф з аеродромів Саваслейка та Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Відбій повітряної тривоги
В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.
Атака на Україну у ніч на 31 грудня
У ніч на 31 грудня терористи вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. БпЛА запускали із трьох напрямків:
- мис Чауда, Крим;
- район Приморсько-Ахтарська, Росія;
- Курська область, Росія.
Усього було зафіксовано 48 ворожих БпЛА й шість зенітних керованих ракет С-300. Більшість дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій низки регіонів.
Загалом протиповітряна оборона знищила 21 "Шахед". Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.
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