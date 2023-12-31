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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Неділя 31 грудня 2023 10:52
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт кількох російських винищувачів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 10:45 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт кількох винищувачів Росії з аеродромів Саваслейка та Моздок.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС рф з аеродромів Саваслейка та Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Відбій повітряної тривоги

В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.

Атака на Україну у ніч на 31 грудня

У ніч на 31 грудня терористи вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. БпЛА запускали із трьох напрямків:

  • мис Чауда, Крим;
  • район Приморсько-Ахтарська, Росія;
  • Курська область, Росія.

Усього було зафіксовано 48 ворожих БпЛА й шість зенітних керованих ракет С-300. Більшість дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій низки регіонів.

Загалом протиповітряна оборона знищила 21 "Шахед". Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.

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