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Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

Неділя 31 грудня 2023 08:56
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Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки Фото: Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 31 грудня російські терористи застосували проти України 49 безпілотників типу Shahed-136/131. Запускали їх із трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Ворог запускав БпЛА із трьох напрямків:

  • кримського мису Чауда;
  • російського Приморсько-Ахтарська;
  • Курської області Росії.

Загалом було зафіксовано:

  • 49 безпілотників Shahed-136/131;
  • шість зенітних керованих ракет С-300, який ворог атакував Харків.

"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема у Харківській, Херсонській, Миколаївській області та Запоріжжі", - пишуть Повітряні сили.

Нічна атака на Україну 31 грудня

Як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України, цієї ночі протиповітряна оборона знищила загалом 21 російський безпілотник. Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.

Близько о першій ночі вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок одного з вибухів у центрі міста виникла пожежа. Після цього мер Ігор Терехов повідомив про кілька прильотів у центрі Харкова. В результаті атаки російських безпілотників пошкоджено будівлі в центрі міста і зруйновано мережі водопостачання.

Також внаслідок влучань в Херсонській області були пошкоджені кілька приватних будинків в Тягинській громаді, а в Одеській області уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в прибережній зоні Одеського району.

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Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки
Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки
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