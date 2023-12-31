ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Воскресенье 31 декабря 2023 10:52
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете нескольких российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:45 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета нескольких истребителей России с аэродромов Саваслейка и Моздок.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 31 декабря

В ночь на 31 декабря террористы в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. БПЛА запускали по трем направлениям:

  • мыс Чауда, Крым;
  • район Приморско-Ахтарская, Россия;
  • Курская область, Россия.

Всего было зафиксировано 48 вражеских БПЛА и шесть зенитных управляемых ракет С-300. Большинство дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий ряда регионов.

В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 21 "Шахед". Силы обороны юга сбили 7 беспилотников над Николаевской и Одесской областями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес