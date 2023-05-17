В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні сьогодні пізно ввечері, 17 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу, яка переважно торкнулася північних, центральних та східних регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 23:33
Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в регіоні зафіксовано підвищену небезпеку.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав реагувати на повітряну тривогу, повідомивши на загрозу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.
Також ми писали, що окупанти з початку цього тижня посилили обстріли Харківської області. Також повідомлялось про вибухи в Одесі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.