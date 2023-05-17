В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал очень внимательно относиться к воздушным тревогам.

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Мониторинговые паблики сообщают, что в воздухе находится 10 самолетов Ту-95МС и 4 борта Ту-22М3. Некоторые их них направлялись в зону пусков.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что с северо-востока летят "балалайки" и призвал не игнорировать тревогу.

Кроме того, в Харькове прозвучала серия взрывов, о причинах и последствиях ничего не сообщалось.

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Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в регионе зафиксирована повышенная опасность.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал реагировать на воздушную тревогу, сообщив на наличие угрозы.