В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине сегодня поздно вечером, 17 мая, объявили масштабную воздушную тревогу, которая преимущественно коснулась северных, центральных и восточных регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 0:48
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал очень внимательно относиться к воздушным тревогам.
Обновлено 0:38
Мониторинговые паблики сообщают, что в воздухе находится 10 самолетов Ту-95МС и 4 борта Ту-22М3. Некоторые их них направлялись в зону пусков.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что с северо-востока летят "балалайки" и призвал не игнорировать тревогу.
Кроме того, в Харькове прозвучала серия взрывов, о причинах и последствиях ничего не сообщалось.
Обновлено 23:33
Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в регионе зафиксирована повышенная опасность.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал реагировать на воздушную тревогу, сообщив на наличие угрозы.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области из артиллерии.
Также мы писали, что оккупанты с начала этой недели усилили обстрелы Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Одессе.
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