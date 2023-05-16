В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У Києві та низці областей України в центрі, на півночі та півдні країни сьогодні ввечері, 16 травня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців Миколаєва бути уважними, особливо в Інгульському районі.

За словами мера Миколаєва, у місті після вибухів почалося кілька пожеж. Він також закликав не розповсюджувати фото та відео з місць прильотів. За його словами, усі необ'ємні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія вкотре масовано атакувала Україну. Загалом, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті.

У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що столицю атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та балістичних ракет.

Міністр оборони Олексій Резніков підрахував, що за цю та ще одну атаку окупантів українським бійцям вдалося знищити вже 7 аеробалістичних ракет "Кинжал", які раніше були не під силу нашим ППО. Таким чином, у ворога залишається вже менше 80 "Кинджалів".

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