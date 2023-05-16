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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 23:18
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, в Миколаєві лунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та низці областей України в центрі, на півночі та півдні країни сьогодні ввечері, 16 травня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 23:49

Кім додав, що внаслідок вибухів осколкові поранення отримала жінка.

Оновлено 23:45

Єрмак закликав не публікувати у мережі роботу ППО.

Оновлено 23:41

Глава Миколаївської ОВА додав: "1 об'єкт-локалізація, відкрита територія (без жертв)".

Оновлено 23:35

За словами мера Миколаєва, у місті після вибухів почалося кілька пожеж. Він також закликав не розповсюджувати фото та відео з місць прильотів. За його словами, усі необ'ємні служби працюють на місцях.

Оновлено 23:25

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців Миколаєва бути уважними, особливо в Інгульському районі.

Оновлено 23:19

У Миколаєві пролунали звуки вибухів.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія вкотре масовано атакувала Україну. Загалом, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті.

У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що столицю атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та балістичних ракет.

Міністр оборони Олексій Резніков підрахував, що за цю та ще одну атаку окупантів українським бійцям вдалося знищити вже 7 аеробалістичних ракет "Кинжал", які раніше були не під силу нашим ППО. Таким чином, у ворога залишається вже менше 80 "Кинджалів".

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