В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины в центре, на севере и юге страны сегодня вечером, 16 мая, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей Николаева быть внимательными, особенно в Ингульском районе.

По словам мэра Николаева, в городе после взрывов началось несколько пожаров. Он также призвал не распространять фото и видео с мест прилетов. По его словам, все необъодимые службы работают на местах.

Виталий Ким обпуликовал фото последствий "прилетов" по Николаеву со словами: "Я все-таки выложу одну из военных целей русских".

Напомним, что сегодня ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.

Министр обороны Алексей Резников подсчитал, что за эту и еще одну атаку оккупантов украинским бойцам удалось уничтожить уже 7 аэробалистических ракет "Кинжал", которые ранее были не по силам нашим ПВО. Таким образом, у врага остается уже менее 80 "Кинжалов".

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