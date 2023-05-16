В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
В Киеве и ряде областей Украины в центре, на севере и юге страны сегодня вечером, 16 мая, объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 0:15
Виталий Ким обпуликовал фото последствий "прилетов" по Николаеву со словами: "Я все-таки выложу одну из военных целей русских".
Обновлено 23:49
Ким добавил, что в результате взрывов осколочные ранения получила женщина.
Обновлено 23:45
Ермак призвал не публиковать в сети работу ПВО.
Обновлено 23:41
Глава Николаевской ОВА добавил: "1 обьект- локализация ,открытая территория(без жертв)".
Обновлено 23:35
По словам мэра Николаева, в городе после взрывов началось несколько пожаров. Он также призвал не распространять фото и видео с мест прилетов. По его словам, все необъодимые службы работают на местах.
Обновлено 23:25
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей Николаева быть внимательными, особенно в Ингульском районе.
Обновлено 23:19
В Николаеве прозвучали звуки взрывов.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, что сегодня ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.
В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.
Министр обороны Алексей Резников подсчитал, что за эту и еще одну атаку оккупантов украинским бойцам удалось уничтожить уже 7 аэробалистических ракет "Кинжал", которые ранее были не по силам нашим ПВО. Таким образом, у врага остается уже менее 80 "Кинжалов".
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