В Україні оголошена п'ята повітряна тривога за день

Сьогодні, 14 березня, в Україна в п'яте оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данилова, під час тедлемарафону, зараз з Шайковки, Брянської області РФ вилетіли Ту-22.

"Тому наші Повітряні сили відслідковують ці процеси", - наголосив Данілов.

Крім того, Telegram-канали повідомляють про зліт МіГ-31К, з села Саваслейка Нижньогородської області (Росії).

Нагадаємо, першу повітряну тривогу оголосили зранку у північних, східних, південних та частині центральних областей.

Пізніше стало відомо, що Росія завдала ракетного удару по Одеській області, випустивши 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П. Їх вдалося збити, але уламки пошкодили дитячий садок та будинки.

Друга повітряна тривога пролунала в Україні о 13:30. За годину Україною ширилась вже третя повітряна тривога, а за нею й четверта.

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