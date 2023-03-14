Втретє за добу. В усіх областях України знову повітряна тривога

В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Ця вже втретє за сьогоднішню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Про загрозу з повітря попередили о 14:30. Тривогу оголосили в усіх областях України.

В Україні оголосили відбій повітряної тривоги. На щастя, вона минулася без інцидентів.

Нагадаємо, першу повітряну тривогу оголосили зранку у північних, східних, південних та частині центральних областей.

Пізніше стало відомо, що Росія завдала ракетного удару по Одеській області, випустивши 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П. Їх вдалося збити, але уламки пошкодили дитячий садок та будинки.

Друга повітряна тривога пролунала в Україні о 13:30. На щастя, вона закінчилася без інцидентів.

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