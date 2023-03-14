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В Україні вчетверте за день повітряна тривога

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 16:30
В Україні вчетверте за день повітряна тривога Фото: в Україні вчетверте за день повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчетверте за сьогодні, 14 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 16:50

В Україні оголосили відбій повітряної тривоги. За період повітряної тривоги інформації про атаки з боку Росії не було.

Карта повітряних тривог станом на 16:30

В Україні вчетверте за день повітряна тривога

Нагадаємо, першу повітряну тривогу оголосили зранку у північних, східних, південних та частині центральних областей.

Пізніше стало відомо, що Росія завдала ракетного удару по Одеській області, випустивши 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П. Їх вдалося збити, але уламки пошкодили дитячий садок та будинки.

Друга повітряна тривога пролунала в Україні о 13:30. За годину Україною ширилась вже третя повітряна тривога.

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