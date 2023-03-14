ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія випустила по Одеській області 4 ракети, їх збили: пошкоджені будинки та дитсадок

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 14 березня 2023 13:33
Росія випустила по Одеській області 4 ракети, їх збили: пошкоджені будинки та дитсадок Фото: РФ завдала ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація сьогодні, 14 березня, завдала ракетного удару по Одеській області. Ракети вдалося збити, проте є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що російські літаки Су-24, зайшовши з моря, випустили у напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Протиповітряна оборона знищила російські ракети над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, постраждалих немає.

"Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - нагадали військові.

Фото: РФ завдала ракетного удару по Одеській області (facebook.com/OperationalCommandSouth)

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи. У мережі повідомили про роботу ППО.

При цьому очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що окупанти запускають по Україні протирадіолокаційні ракети, аби виявити ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар Одеса ПВО ракети Росавиация Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України