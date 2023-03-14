Росія випустила по Одеській області 4 ракети, їх збили: пошкоджені будинки та дитсадок
Російська авіація сьогодні, 14 березня, завдала ракетного удару по Одеській області. Ракети вдалося збити, проте є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що російські літаки Су-24, зайшовши з моря, випустили у напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.
Протиповітряна оборона знищила російські ракети над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, постраждалих немає.
"Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - нагадали військові.
Фото: РФ завдала ракетного удару по Одеській області (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи. У мережі повідомили про роботу ППО.
При цьому очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що окупанти запускають по Україні протирадіолокаційні ракети, аби виявити ППО.
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