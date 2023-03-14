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В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 13:12
В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: в усіх областях оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні вдруге за сьогоднішній день оголосили повітряну тривогу. Про загрозу попередили в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу в регіонах України оголосили о 13:00.

Деякі моніторингові групи повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носім гіперзвукової ракети "Кинджал".

Карта повітряних тривог станом на 13:10

В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували повітряну тривогу у північних, східних, південних та частині центральних областей.

У мережі повідомляли про роботу ППО в Одеській області, проте офіційно підтвердження влада не надавала.

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