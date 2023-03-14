У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. РФ підняла у повітря авіацію
У Києві, північних та південних регіонах України оголосили повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу на півночі нашої країни оголосили о 10:05. Про загрозу з повітря попередили жителів столиці, Київської, Чернігівської та Сумської областей.
Пізніше повітряну тривогу також оголосили на півдні України.
Моніторингові групи зазначають, що зафіксований зліт російських винищувачів МіГ-31БМ, Су-24МР та Су-34. Тому українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 10:18
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є влучання у багатоквартирні будинки. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі та загиблі.
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