Яку погоду прогнозують синоптики на завтра в Україні: детальний прогноз

Завтра, 6 квітня, в Україні ймовірні заморозки. Вони стануть наслідком похолодання, яке вже зайшло в країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, 6-7 квітня в погодних процесах над Україною відбудуться значні зміни.
"До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків", - йдеться в прогнозі.
Це призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов та похолодання.
Зокрема, 6 квітня зниження температури відбудеться до заморозків; у неділю значне похолодання. А 7 квітня холодна погода утримається.
Синоптики попереджали, що, незважаючи на другий місяць весни, в Україні очікується похолодання. Синоптики попереджали, що ймовірні заморозки та сніг до 15 см.
Цікаво, що на вихідних погода явно дивуватиме. Оскільки в Україні 5 квітня дощитиме, місцями з грозами. Субота буде теплою, а неділя - у більшості регіонів холодною, місцями зі снігом.
Детальніше про погоду на 6 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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