Синоптик попередила про значне похолодання на вихідних: якою буде погода в Україні

В Україні найближчими вихідними, 5 та 6 квітня, очікується значне погіршення погодних умов. У низці областей прогнозуються опади у вигляді дощів, а подекуди навіть снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра на заході, півночі та у Вінницькій області похолоднішає до +12 градусів, на решті території стовпчик термометра буде показувати від +12 до +18 градусів.

А вже у неділю, 6-го квітня, холод посилиться. Вдень у більшості областей України очікується від +2 до 2+9 градусів, а на заході навіть у денні години передбачається від 0 до +4 градусів.

Найтепліше буде у східних областях, Криму та у Дніпропетровській області. Там прогнозується до +15 градусів.

"6-го квітня у західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг та сніг. На решті території - переважно поки що дощ. Вітер 6-го квітня в Україні посилиться до штормових значень", - повідомила Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується дощ та зниження температури повітря до +12 градусів. А ось у неділю буде +5 градусів, також можливий сильний вітер та ймовірний мокрий сніг.

"Наступний тиждень в Україні, практично до Вербної неділі, буде холодним, із заморозками вночі та дрібними "плюсами" вдень", - написала синоптик.