Сніг, грози та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні

На вихідних, 5-6 квітня, в Україні дощитиме, місцями з грозами та снігом. Субота буде теплою, а неділя - в більшості регіонів холодною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр ".

Субота, 5 квітня

У суботу, 5 квітня, в Україні дощитиме повсюдно, місцями навіть із грозами. Грози варто чекати:

на Закарпатті;

на Хмельниччині, у Чернівецькій;

у Вінницькій, Черкаській;

у Кіровоградській, Дніпропетровській;

у Донецькій, Луганській, Харківській;

у Полтавській, Одеській.

Уночі максимальна температура буде в Донецькій області, до +10 градусів, а вдень - у Луганській, до +19. У Києві очікується дощ, вночі до +8 градусів, удень - до +14.



Погода в Україні 5 квітня (meteo.gov.ua)

Неділя, 6 квітня

У неділю, 6 квітня, в Україні погода буде протилежною до суботи, 5 квітня. Зокрема, у кількох областях очікується дощ зі снігом.

Він пройде:

у західних областях;

у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій;

у Черкаській, Київській, Києві;

у Чернігівській та Сумській областях.

В інших областях просто дощитиме. Температура 6 квітня в Україні відчутно знизиться.

Варто зазначити, що територія України 6 квітня розділиться на дві частини - холодну і теплу. Наприклад, уся західна частина України буде холодною, з нічними заморозками до -1 градуса. Вдень буде не більше +3 градусів.

На решті території України буде тепліше, вдень максимально до +16 градусів, у Луганській області. У Києві очікується дощ зі снігом, вночі, як і вдень, у межах +3...+5.



Погода в Україні 6 квітня (meteo.gov.ua)