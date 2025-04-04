ua en ru
Пт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сніг, грози та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні

Україна, П'ятниця 04 квітня 2025 18:30
UA EN RU
Сніг, грози та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 5-6 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних, 5-6 квітня, в Україні дощитиме, місцями з грозами та снігом. Субота буде теплою, а неділя - в більшості регіонів холодною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Укргідрометцентр".

Субота, 5 квітня

У суботу, 5 квітня, в Україні дощитиме повсюдно, місцями навіть із грозами. Грози варто чекати:

  • на Закарпатті;
  • на Хмельниччині, у Чернівецькій;
  • у Вінницькій, Черкаській;
  • у Кіровоградській, Дніпропетровській;
  • у Донецькій, Луганській, Харківській;
  • у Полтавській, Одеській.

Уночі максимальна температура буде в Донецькій області, до +10 градусів, а вдень - у Луганській, до +19. У Києві очікується дощ, вночі до +8 градусів, удень - до +14.
Сніг, грози та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні
Погода в Україні 5 квітня (meteo.gov.ua)

Неділя, 6 квітня

У неділю, 6 квітня, в Україні погода буде протилежною до суботи, 5 квітня. Зокрема, у кількох областях очікується дощ зі снігом.

Він пройде:

  • у західних областях;
  • у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій;
  • у Черкаській, Київській, Києві;
  • у Чернігівській та Сумській областях.

В інших областях просто дощитиме. Температура 6 квітня в Україні відчутно знизиться.

Варто зазначити, що територія України 6 квітня розділиться на дві частини - холодну і теплу. Наприклад, уся західна частина України буде холодною, з нічними заморозками до -1 градуса. Вдень буде не більше +3 градусів.

На решті території України буде тепліше, вдень максимально до +16 градусів, у Луганській області. У Києві очікується дощ зі снігом, вночі, як і вдень, у межах +3...+5.
Сніг, грози та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні
Погода в Україні 6 квітня (meteo.gov.ua)

Погода на початку квітня в Україні

У квітні в Україні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +10...+13 градусів. Це на +1,5...+2 вище за норму.

Водночас на початку квітня синоптики попередили про різке похолодання. Воно торкнеться не тільки вихідних, 5-6 квітня. На всю територію країни воно пошириться 8-10 квітня.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, очікуються заморозки і сніг до 15 см.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода на день
NEWS
Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп