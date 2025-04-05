В Украине ожидаются заморозки: какую погоду прогнозируют синоптики на завтра

Погода в Украине

Синоптики предупреждали, что, несмотря на второй месяц весны, в Украине ожидается похолодание. Синоптики предупреждали, что вероятны заморозки и снег до 15 см.

Интересно, что на выходных погода будет явно удивлять. Поскольку в Украине 5 апреля дождливо, местами с грозами. Суббота будет теплой, а воскресенье - в большинстве регионов холодным, местами со снегом.

Подробнее о погоде на 6 апреля - читайте в материале РБК-Украина.

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