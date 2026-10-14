В Україні обмежили роботу військового Starlink, - "Флеш"

Як обмежили Starlink

Радник президента Володимира Зеленського, Сергій Бескрестнов ("Флеш") вранці 14 жовтня повідомив, що вночі було обмежено роботу терміналів Starlink.

Йдеться про те, що у "військовому пакеті" StarShield на швидкості понад 160 км/год (тобто 100 миль на годину) почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", - написав Флеш.

Водночас, за даними РБК-Україна, для звичайних послуг Starlink ще з моменту впровадження "білих списків" були встановлені обмеження за швидкістю понад 70-90 км/год.

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