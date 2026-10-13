Сибіга розкрив, чи отримує Україна розвіддані від США після погроз адміністрації Трампа

Попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час Варшавського безпекового форуму.

Під час форуму Сибігу запитали, чи продовжує Україна отримувати розвідувальні дані від американської сторони. Міністр підтвердив, що співпраця триває.

"Ви, ймовірно, питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю", — сказав глава МЗС.

Його заява пролунала на тлі повідомлень про погрози адміністрації президента США Дональда Трампа обмежити військову підтримку України та обмін розвідданими.

Що Сибіга сказав про нічну повітряну тривогу

Окремо міністр прокоментував оголошення повітряної тривоги в ніч на вівторок. За його словами, попередження пролунало із запізненням.

Сибіга пояснив це особливим типом озброєння, яке застосувала Росія. Водночас він не навів додаткових подробиць про те, яке саме озброєння спричинило таку ситуацію.

Чому виникла напруженість у відносинах США та України

Напруженість у відносинах Києва та Вашингтона загострилася через вимогу президента США Дональда Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона пов'язує ці атаки, зокрема, зі зростанням цін на пальне.

На цьому тлі Трамп заявив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо збільшення постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Згодом Axios із посиланням на українського чиновника повідомило, що під час переговорів представники США погрожували припинити передачу Україні розвідданих, якщо українські військові не зупинять удари по російських нафтопереробних заводах.