В Украине ограничили работу военного Starlink, - "Флэш"

Как ограничили Starlink

Советник президента Владимира Зеленского, Сергей Бескрестнов ("Флэш") утром 14 октября сообщил, что ночью была ограничена работа терминалов Starlink.

Речь идет о том, что в "военном пакете" StarShield на скорости свыше 160 км/ч (то есть 100 миль в час) начала исчезать связь. Поэтому был сорван ряд важных миссий.

"Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", - написал Флэш.

В то же время, по данным РБК-Украина, для обычных услуг Starlink еще с момента введения "белых списков" были установлены ограничения по скорости более 70-90 км/ч.

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