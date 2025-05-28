В Україні нова хвиля небезпечних e-mail від фейкової податкової: що відомо

За його словами, це вже друга хвиля фейкової розсилки за останній тиждень. І на неї скаржаться люди в кількох регіонах України. Але Державна податкова служба не має стосунку до цієї розсилки.



Фото: фейкові e-mail від нібито податкової (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Вкладення в листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається ПЗ, яке надає віддалений доступ до вашого комп'ютера.

"Усі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково повинні містити доменне ім'я "tax.gov.ua" після символу "@". Радимо не відкривати вкладення в підозрілих повідомленнях. Маєте сумніви щодо походження листа - звертайтеся напряму до податкової", - написав Кравченко.