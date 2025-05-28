В Україні нова хвиля небезпечних e-mail від фейкової податкової: що відомо

В Україні фіксують нову хвилю масової фейкової e-mail-розсилки від імені податкової. І ці електронні листи містять небезпечні вкладення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Податкової служби Руслана Кравченка.
За його словами, це вже друга хвиля фейкової розсилки за останній тиждень. І на неї скаржаться люди в кількох регіонах України. Але Державна податкова служба не має стосунку до цієї розсилки.
Фото: фейкові e-mail від нібито податкової (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Вкладення в листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається ПЗ, яке надає віддалений доступ до вашого комп'ютера.
"Усі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково повинні містити доменне ім'я "tax.gov.ua" після символу "@". Радимо не відкривати вкладення в підозрілих повідомленнях. Маєте сумніви щодо походження листа - звертайтеся напряму до податкової", - написав Кравченко.
Нагадаємо, раніше Податкова служба спростувала чутки, що українцям загрожують штрафи за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках. Як пояснили в податковій, тільки систематичний продаж і одночасно однорідний асортимент товарів мають ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується продажу особистих речей через електронні платформи як OLX, Prom, і будь-які соціальні мережі.
У квітні з'явилася інформація про те, що згідно з Національною стратегією доходів Кабміну, нібито розкрити банківську таємницю для податкової можуть уже цього року. Найпізніший термін - до 2027 року.
Однак, як зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Мінфін готує відповідний законопроєкт, але його "навряд чи буде ухвалено за поточного скликання Ради".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.