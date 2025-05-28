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В Україні нова хвиля небезпечних e-mail від фейкової податкової: що відомо

Фото: голова Податкової служби Руслан Кравченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

В Україні фіксують нову хвилю масової фейкової e-mail-розсилки від імені податкової. І ці електронні листи містять небезпечні вкладення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Податкової служби Руслана Кравченка.

За його словами, це вже друга хвиля фейкової розсилки за останній тиждень. І на неї скаржаться люди в кількох регіонах України. Але Державна податкова служба не має стосунку до цієї розсилки.

 


Фото: фейкові e-mail від нібито податкової (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Вкладення в листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається ПЗ, яке надає віддалений доступ до вашого комп'ютера.

"Усі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково повинні містити доменне ім'я "tax.gov.ua" після символу "@". Радимо не відкривати вкладення в підозрілих повідомленнях. Маєте сумніви щодо походження листа - звертайтеся напряму до податкової", - написав Кравченко.

Нагадаємо, раніше Податкова служба спростувала чутки, що українцям загрожують штрафи за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках. Як пояснили в податковій, тільки систематичний продаж і одночасно однорідний асортимент товарів мають ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується продажу особистих речей через електронні платформи як OLX, Prom, і будь-які соціальні мережі.

У квітні з'явилася інформація про те, що згідно з Національною стратегією доходів Кабміну, нібито розкрити банківську таємницю для податкової можуть уже цього року. Найпізніший термін - до 2027 року.

Однак, як зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Мінфін готує відповідний законопроєкт, але його "навряд чи буде ухвалено за поточного скликання Ради".

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