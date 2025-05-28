В Украине новая волна опасных e-mail от фейковой налоговой: что известно

В Украине фиксируют новую волну массовой фейковой e-mail-рассылки от имени налоговой. И эти электронные письма содержат опасные вложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Налоговой службы Руслана Кравченко.
По его словам, это уже вторая волна фейковой рассылки за последнюю неделю. И на нее жалуются люди в нескольких регионах Украины. Но Государственная налоговая служба не имеет отношения к этой рассылке.
Фото: фейковые e-mail от якобы налоговой (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Вложение в письмах содержит вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается ПО, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру.
"Все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua" после символа "@". Советуем не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Есть сомнения относительно происхождения письма - обращайтесь напрямую в налоговую", - написал Кравченко.
Напомним, ранее Налоговая служба опровергла слухи, что украинцам грозят штрафы за продажу личных вещей на интернет-площадках. Как объяснили в налоговой, только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности. Это не касается продажи личных вещей черех электронные платформы как OLX, Prom, и любые социальные сети.
В апреле появилась информация о том, что согласно Национальной стратегии доходов Кабмина, якобы раскрыть банковскую тайну для налоговой могут уже в этом году. Самый поздний срок - до 2027 года.
Однако как отметил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Минфин готовит соответствующий законопроект, но он "вряд ли будет принят при текущем созыве Рады".
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