В Украине новая волна опасных e-mail от фейковой налоговой: что известно

По его словам, это уже вторая волна фейковой рассылки за последнюю неделю. И на нее жалуются люди в нескольких регионах Украины. Но Государственная налоговая служба не имеет отношения к этой рассылке.



Фото: фейковые e-mail от якобы налоговой (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Вложение в письмах содержит вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается ПО, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру.

"Все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua" после символа "@". Советуем не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Есть сомнения относительно происхождения письма - обращайтесь напрямую в налоговую", - написал Кравченко.