Чи штрафують за продаж речей на OLX і в соцмережах? Податкова дала відповідь

Податкова спростувала чутки, що українцям загрожують штрафи за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України (ДПС).

"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", - підкреслили в ДПС.

У відомстві пояснили, що продаж особистих речей не є підставою для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства.

Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів мають ознаки підприємницької діяльності. Однак це не стосується продажу особистих речей громадянами за допомогою електронних торгівельних платформ, як OLX, Prom, та будь-яких соцмереж.

"Посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме у сфері підприємницької діяльності", - додали податківці.

ДПС закликала підприємців, які залишаються "в тіні", привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства самостійно та добровільно:. Для цього їм необхідно: