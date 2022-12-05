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Україні ніколи не надавали розвіддані про майбутні напади Росії, - Зеленський

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Понеділок 05 грудня 2022 10:33
Україні ніколи не надавали розвіддані про майбутні напади Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери не надавали Україні розвідувальних даних про майбутні кроки Росії, на основі яких захисники могли будувати плани щодо захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Financial Times.

Президент зазначив, що, незважаючи на публічні попередження західних офіційних осіб, Україні ніколи не надавали розвідувальних даних щодо майбутнього нападу Росії.

"Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що ще до 24 лютого офіційні особи країн Заходу попереджали про можливу підготовку Росії до наступу на територію України.

Як повідомлялося раніше, розвідка США очікує на сповільнення бойових дій між РФ та Україною на кілька місяців.

До того ж, розвідка Штатів назвала фактори, які допоможуть просунутися ЗСУ.

Окрім того, у британській розвідці назвала причину, через яку армія РФ не може наступати.

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