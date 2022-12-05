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Украине никогда не предоставляли разведданные о предстоящих нападениях России, - Зеленский

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Понедельник 05 декабря 2022 10:33
Украине никогда не предоставляли разведданные о предстоящих нападениях России, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные партнеры не предоставляли Украине разведывательные данные о будущих шагах России, на основе которых защитники могли бы строить планы по защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Financial Times.

Президент отметил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Украине никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении России.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению", - сказал Зеленский.

Еще до 24 февраля официальные лица стран Запада предупреждали о возможной подготовке России к наступлению на территорию Украины.

Как сообщалось ранее, разведка США ожидает замедления боевых действий между РФ и Украиной на несколько месяцев.

К тому же разведка Штатов назвала факторы, которые помогут продвинуться ВСУ.

Кроме того, в британской разведке назвала причину, по которой армия РФ не может наступать.

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