Британська розвідка назвала причину, через яку російська армія не може наступати

Удари української артилерії по складах та проблеми з логістикою викликали нестачу боєприпасів. Російська армія обороняється, не маючи можливості наступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, виведення військ Росії із західного берега Дніпра минулого місяця надало Збройним силам України можливість завдати удару по додатковим російським логістичним вузлам та комунікаціям.

За даними британської розвідки, ця загроза, швидше за все, спонукала російських логістиків перемістити вузли постачання, зокрема залізничні перевалочні пункти, далі на південь та схід.

При цьому російським підрозділам логістики необхідно буде проводити додаткове трудомістке навантаження та розвантаження із залізничного на автомобільний транспорт. Потім цей транспорт буде вразливий для української артилерії на підвезенні до російських передових оборонних позицій.

У Міноборони Британії вважають, що нестача боєприпасів у Росії, що посилюється цими проблемами логістики, "є одним з основних факторів, що обмежують в даний час потенціал Росії для відновлення ефективних великомасштабних наступальних наземних операцій".