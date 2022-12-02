ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала причину, через яку російська армія не може наступати

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 09:02
Британська розвідка назвала причину, через яку російська армія не може наступати Фото: "Хаймарси" відбили у російської армії бажання наступати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Удари української артилерії по складах та проблеми з логістикою викликали нестачу боєприпасів. Російська армія обороняється, не маючи можливості наступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, виведення військ Росії із західного берега Дніпра минулого місяця надало Збройним силам України можливість завдати удару по додатковим російським логістичним вузлам та комунікаціям.

За даними британської розвідки, ця загроза, швидше за все, спонукала російських логістиків перемістити вузли постачання, зокрема залізничні перевалочні пункти, далі на південь та схід.

При цьому російським підрозділам логістики необхідно буде проводити додаткове трудомістке навантаження та розвантаження із залізничного на автомобільний транспорт. Потім цей транспорт буде вразливий для української артилерії на підвезенні до російських передових оборонних позицій.

У Міноборони Британії вважають, що нестача боєприпасів у Росії, що посилюється цими проблемами логістики, "є одним з основних факторів, що обмежують в даний час потенціал Росії для відновлення ефективних великомасштабних наступальних наземних операцій".

Нагадаємо, з жовтня 2022 року Росія неодноразово атакувала розподільчу мережу України, переважно крилатими ракетами. За даними британської розвідки , удари по цивільних об'єктах - це ключовий компонент військової доктрини Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії