Розвідка США дала прогноз щодо розвитку війни в Україні взимку та навесні

Розвідка США очікує на сповільнення бойових дій між Росією та Україною на кілька місяців. Обидві сторони планують підготуватися до контрнаступу після зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky.News

Американська розвідка вважає, що хоча президент Росії Володимир Путін "більш поінформований" про труднощі, з якими стикаються російські війська, незрозуміло, чи має він "повне уявлення про те, наскільки вони важкі".

"Ми вже бачимо деякий зменшений темп конфлікту... і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці", - сказала директор національної розвідки США Авріл Хейнс на щорічному форумі національної оборони в Каліфорнії.

Вона додала, що обидві армії впродовж зими будуть займатися переобладнанням та постачанням для контрнаступу навесні, але сказала, що існує "достатня кількість скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити", додавши, що перспективи для України є більш оптимістичними.