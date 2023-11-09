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В Україні немає російської меншини й Єврокомісія це розуміє, - Стефанішина

Четвер 09 листопада 2023 13:15
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В Україні немає російської меншини й Єврокомісія це розуміє, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В переговорах з Європейським союзом не постає питання щодо захисту "російської меншини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину під час спільної пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

Як відзначила віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, питання гарантування прав меншин є важливим на шляху України до членства в ЄС. Зокрема з цим зіткнулись й інші кандидати під час переговорів.

Венеційська комісія у своїх рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", втім у діалозі з Європейським союзом це питання не постає.

"В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою. Я одеситка, і коли хочу - розмовляю українською, а коли хочу - російською, і мені для цього не потрібні ні москалі, ні рішення Венеційської комісії", - зауважила віцепрем’єрка.

За словами Стефанішиної, Брюссель розуміє це й поділяє її точку зору.

Переговори про вступ до ЄС

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Вчора, 9 листопада, Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо інтеграції нашої країни до ЄС. Рішення можуть ухвалити вже на саміті 14 грудня. Для цього необхідна згода всіх країн-членів союзу.

Детально про вступні переговори України до ЄС у матеріалі РБК-Україна.

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