ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине нет российского меньшинства и Еврокомиссия это понимает, - Стефанишина

Четверг 09 ноября 2023 13:15
UA EN RU
В Украине нет российского меньшинства и Еврокомиссия это понимает, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В переговорах с Европейским союзом не встает вопрос о защите "русского меньшинства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

Как отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, вопрос обеспечения прав меньшинств является важным на пути Украины к членству в ЕС. В частности с этим столкнулись и другие кандидаты во время переговоров.

Венецианская комиссия в своих рекомендациях к Киеву упоминает о "русском меньшинстве", впрочем, в диалоге с Европейским союзом этот вопрос не возникает.

"В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу - разговариваю на украинском, а когда хочу - на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии", - отметила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, Брюссель понимает это и разделяет ее точку зрения.

Переговоры о вступлении в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Вчера 9 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по интеграции нашей страны в ЕС. Решения могут быть приняты уже на саммите 14 декабря. Для этого необходимо согласие всех стран-членов союза.

Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Война в Украине
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине