В Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум"

В уряді назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів, які РФ проводить на окупованих українських територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів", - йдеться у заяві.
За інформацією міністерства, у фейковому "референдумі" брали участь представники Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.
"Закликаємо правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових "референдумів", зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях.
Також, у Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі".
Пізніше, очільник МЗС РФ Сергій Лавров на ГА ООН спробував виправдати "референдуми" і переплутав Луганськ з Лаосом.
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