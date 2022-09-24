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В Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум"

Фото: В Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів, які РФ проводить на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів", - йдеться у заяві.

За інформацією міністерства, у фейковому "референдумі" брали участь представники Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.

"Закликаємо правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових "референдумів", зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях.

Також, у Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі".

Пізніше, очільник МЗС РФ Сергій Лавров на ГА ООН спробував виправдати "референдуми" і переплутав Луганськ з Лаосом.

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