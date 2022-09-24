"Референдуми" окупантів: СБУ звернулася до українців із важливою заявою

Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях. Дані можна надсилати в чат-бот відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше - надсилайте інформацію до чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що СБУ вже збирає дані про окупантів, які проводять цей "виборчий" фарс, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

"Будь-яка інформація є важливою! Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо", - закликали в СБУ.

Вказано, щоб відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію.

"Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні триває другий день так званих "референдумів" окупантів на захоплених територіях.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти, погрожуючи зброєю, змушують "голосувати" жителів на псевдореферендумі.

Додамо, тим часом у Херсонській області загарбники примушують людей "голосувати" й за своїх родичів.

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