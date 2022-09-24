ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Референдуми" окупантів: СБУ звернулася до українців із важливою заявою

Новость на русском →
Київ, Субота 24 вересня 2022 14:39
"Референдуми" окупантів: СБУ звернулася до українців із важливою заявою Фото: СБУ просить українців передавати інформацію про "референдуми" на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях. Дані можна надсилати в чат-бот відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше - надсилайте інформацію до чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що СБУ вже збирає дані про окупантів, які проводять цей "виборчий" фарс, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

"Будь-яка інформація є важливою! Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо", - закликали в СБУ.

Вказано, щоб відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію.

"Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні триває другий день так званих "референдумів" окупантів на захоплених територіях.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти, погрожуючи зброєю, змушують "голосувати" жителів на псевдореферендумі.

Додамо, тим часом у Херсонській області загарбники примушують людей "голосувати" й за своїх родичів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Референдум
NEWS
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю