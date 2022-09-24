Лавров на ГА ООН спробував виправдати "референдуми" і переплутав Луганськ з Лаосом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

"Люди, які проживають там (на окупованих територіях - ред.), лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю рекомендував Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.), коли він порадив усім, хто почуває себе "росіянином" заради блага своїх дітей та онуків йти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять", - заявив Лавров.

Він також додав, що його країна не мала миритися з нібито "курсом Києва на тотальну заборону російської мови, освіти, росЗМІ та культури".

Зазначимо, що представник країни-агресора у своєму виступі, промовляючи список окупованих Росією територій, обмовився та назвав так звану "Луганську народну республіку" "Лаоською".