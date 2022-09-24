В Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум"

В правительстве назвали 8 стран, предоставивших своих "наблюдателей" для псевдореферендумов, проводимых РФ на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей", - говорится в заявлении.

По информации министерства, в фейковом "референдуме" принимали участие представители Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

"Призываем правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых "референдумов", в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях", - добавили в ведомстве.