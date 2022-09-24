RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум"

Фото: В Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве назвали 8 стран, предоставивших своих "наблюдателей" для псевдореферендумов, проводимых РФ на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей", - говорится в заявлении.

По информации министерства, в фейковом "референдуме" принимали участие представители Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

"Призываем правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых "референдумов", в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях", - добавили в ведомстве.

Напомним, что Служба безопасности обратилась к украинцам с призывом передавать информацию о проведении "референдумов" на оккупированных территориях.

Также, в Мелитополе кафиры угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме".

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на ГА ООН попытался оправдать "референдумы" и перепутал Луганск с Лаосом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине