В Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум"

В правительстве назвали 8 стран, предоставивших своих "наблюдателей" для псевдореферендумов, проводимых РФ на оккупированных украинских территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей", - говорится в заявлении.
По информации министерства, в фейковом "референдуме" принимали участие представители Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.
"Призываем правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых "референдумов", в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях", - добавили в ведомстве.
Напомним, что Служба безопасности обратилась к украинцам с призывом передавать информацию о проведении "референдумов" на оккупированных территориях.
Также, в Мелитополе кафиры угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме".
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на ГА ООН попытался оправдать "референдумы" и перепутал Луганск с Лаосом.
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