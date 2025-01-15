Без України в НАТО. Bloomberg дізнався можливі вимоги Путіна на переговорах з Трампом
Російський диктатор Володимир Путін може незабаром поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів він вимагатиме, щоб Україна ніколи не приєднувалась до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Одне із джерел, яке знайоме з підготовкою Москви до можливих переговорів Путіна та Трампа, заявило, що позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну згідно з двосторонніми угодами з безпеки, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для повернення території.
Видання зауважило, що настільки жорсткі вимоги майже напевно не сподобаються українським лідерам, оскільки війна наближається до трьох років.
Натомість позиція російського диктатора також суперечить заявленому Трампом бажанню якнайшвидше припинити конфлікт і може бути спрямована на надання Москві свободи дій для переговорів.
Водночас, Bloomberg зауважує, що і ті російські досягнення, що були на сході України були повільними та обійшлися РФ великою ціною.
Анонімне джерело заявило, що російські умови також передбачають збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% володінь Росії в Україні, включаючи Кримський півострів, анексований у 2014 році, проте, за його даними, Москва відкрита для деяких обмінів територіями.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена готує для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України.
Водночас майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц вважає, що російсько-українська війна завершиться дипломатичним шляхом, але для початку потрібно домогтися припинення вогню.
При цьому він також вважає нереалістичним виведення російських військ з усіх окупованих територій України.
"Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність", - наголосив Волц.
Зауважимо, що вчора, 14 січня, Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним.
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