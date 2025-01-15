Без Украины в НАТО. Bloomberg узнал возможные требования Путина на переговорах с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин может вскоре поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров он будет требовать, чтобы Украина никогда не присоединялась к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Один из источников, знакомый с подготовкой Москвы к возможным переговорам Путина и Трампа, заявил, что позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории.

Издание отметило, что столь жесткие требования почти наверняка не понравятся украинским лидерам, поскольку война приближается к трем годам.

Зато позиция российского диктатора также противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее прекратить конфликт и может быть направлена на предоставление Москве свободы действий для переговоров.

В то же время, Bloomberg отмечает, что и те российские достижения, которые были на востоке Украины были медленными и обошлись РФ большой ценой.