Без Украины в НАТО. Bloomberg узнал возможные требования Путина на переговорах с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин может вскоре поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров он будет требовать, чтобы Украина никогда не присоединялась к НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Один из источников, знакомый с подготовкой Москвы к возможным переговорам Путина и Трампа, заявил, что позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории.
Издание отметило, что столь жесткие требования почти наверняка не понравятся украинским лидерам, поскольку война приближается к трем годам.
Зато позиция российского диктатора также противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее прекратить конфликт и может быть направлена на предоставление Москве свободы действий для переговоров.
В то же время, Bloomberg отмечает, что и те российские достижения, которые были на востоке Украины были медленными и обошлись РФ большой ценой.
Анонимный источник заявил, что российские условия также предусматривают сохранение по крайней мере фактического контроля над почти 20% владений России в Украине, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, однако, по его данным, Москва открыта для некоторых обменов территориями.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена готовит для Трампа как можно более сильную позицию по Украине.
В то же время будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц считает, что российско-украинская война завершится дипломатическим путем, но для начала нужно добиться прекращения огня.
При этом он также считает нереалистичным вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины.
"Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность", - подчеркнул Волц.
Заметим, что вчера, 14 января, Трамп сделал заявление о встрече с Путиным.
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