ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З України намагалися вивезти комплектуючі для Су-27, їх передадуть ЗСУ

Чернівецька область, Четвер 20 червня 2024 12:00
UA EN RU
З України намагалися вивезти комплектуючі для Су-27, їх передадуть ЗСУ Фото: з України намагалися вивезти комплектуючі для винищувачів Су-27 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З України намагалися незаконно вивезти комплектуючі для військових літаків Су-27. Їх передадуть українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2024 року у пасажирському автобусі, який їхав з Чернівців до Італії, виявили серед багажу коробки із запчастинами. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією.

Виявилося, що за кордон намагалися незаконно вивезти запасні частини для винищувачів Су-27, які перебувають на озброєнні українських військових.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). У межах слідства на комплектуючі наклали арешт.

Суд зобов'язав водія сплатити штраф, а запчастини до Су-27 передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, в Одеській області на митниці виявили вертоліт Мі-2. Його знайшли в одному з контейнерів. Була відкрила кримінальна справа.

Також правоохоронці викрили у Кропивницькому чоловіка, який планував незаконно вивезти за кордон комплектуючі до гелікоптерів Мі-8.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Повітряні сили України Офіс Генпрокурора
NEWS
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії