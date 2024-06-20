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Из Украины пытались вывезти комплектующие для Су-27, их передадут ВСУ

Черновицкая область, Четверг 20 июня 2024 12:00
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Из Украины пытались вывезти комплектующие для Су-27, их передадут ВСУ Фото: из Украины пытались вывезти комплектующие для истребителей Су-27 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Украины пытались незаконно вывезти комплектующие для военных самолетов Су-27. Их передадут украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2024 года в пассажирском автобусе, следовавшем из Черновцов в Италию, обнаружили среди багажа коробки с запчастями. Транспортное средство остановили на пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.

Оказалось, что за границу пытались незаконно вывезти запасные части для истребителей Су-27, находящиеся на вооружении украинских военных.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины). В рамках следствия на комплектующие был наложен арест.

Суд обязал водителя уплатить штраф, а запчасти к Су-27 передадут одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в Одесской области на таможне обнаружили вертолет Ми-2. Его нашли в одном из контейнеров. Было возбуждено уголовное дело.

Также правоохранители разоблачили в Кропивницком мужчину, который планировал незаконно вывезти за границу комплектующие к вертолетам Ми-8.

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