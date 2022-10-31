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На Одеській митниці співробітники ДБР виявили гелікоптер Мі-2. Його хочуть передати ЗСУ

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 14:50
На Одеській митниці співробітники ДБР виявили гелікоптер Мі-2. Його хочуть передати ЗСУ Фото: співробітники ГБР на Одеській митниці виявили гелікоптер Мі-2 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Працівники ДБР під час перевірки Одеської митниці та 133 контейнерів, що зберігаються на ній, виявили багатоцільовий вертоліт Мі-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

Повідомляється, що слідчі дії продовжуються. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення вертольота. Також буде надано правову оцінку діям посадових осіб митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не зробили жодних кроків для своєчасного розмитнення вертольота.

На Одеській митниці співробітники ДБР виявили гелікоптер Мі-2. Його хочуть передати ЗСУВертоліт вилучено та вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

На Одеській митниці співробітники ДБР виявили гелікоптер Мі-2. Його хочуть передати ЗСУ

Раніше ми писали, що ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області. Продовжуються слідчі дії, призначено відповідні експертизи. Постраждалих серед населення нема.

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