В Кропивницьку Кіровоградської області викрито ділка, який планував нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

"Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю. Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8", - пише пресслужба.

Обладнання для вертольотів Мі-8 намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО. Для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

Аби переправити замовникам обладнання експосадовець СІЗО хотів скористатись сервісами міжнародних вантажоперевезень. Для приховання нелегального експорту він намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

"Співробітники своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її і тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення", - додає СБУ.

Що загрожує

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України - порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Йому загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Наразі продовжується розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.

Фото: намагався вивезти з України комплектуючі до Мі-8. В Кропивницьку викрито ділка (ssu.gov.ua)