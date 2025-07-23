В Україні накрили шахрайські кол-центри: виманювали гроші з європейців

Як з'ясувалось, шахраї діяли з 2021 року. Вони телефонували громадянам ЄС, представлялися працівниками банків і повідомляли про "злам рахунку", пропонуючи терміново переказати гроші на нібито "безпечні" реквізити. Насправді ж таким чином привласнювали чужі кошти.

За даними поліції, організував схему 32-річний мешканець Дніпра. До співпраці він залучив не лише українців, а й громадян Чехії. Угруповання мало чітку структуру: "оператори" кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, охоронці, а також поліграфолог, який перевіряв нових членів на "надійність".

Правоохоронці провели масштабну операцію в чотирьох регіонах України: Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській та Запорізькій областях. Під час обшуків в офісах і помешканнях фігурантів вилучили значну кількість речових доказів.

Лідеру угруповання та одному з ключових учасників вже повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві в особливо великому розмірі (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 КК України). Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Також встановлено участь у схемі шістьох громадян Чехії. Частину з них уже екстрадували на батьківщину для притягнення до відповідальності.