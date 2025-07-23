В Украине накрыли мошеннические колл-центры: выманивали деньги из европейцев

Как выяснилось, мошенники действовали с 2021 года. Они звонили гражданам ЕС, представлялись работниками банков и сообщали о "взломе счета", предлагая срочно перевести деньги на якобы "безопасные" реквизиты. На самом же деле таким образом присваивали чужие средства.

По данным полиции, организовал схему 32-летний житель Днепра. К сотрудничеству он привлек не только украинцев, но и граждан Чехии. Группировка имела четкую структуру: "операторы" колл-центров, бухгалтеры, администраторы, юристы, охранники, а также полиграфолог, который проверял новых членов на "надежность".

Правоохранители провели масштабную операцию в четырех регионах Украины: Днепропетровской, Винницкой, Полтавской и Запорожской областях. Во время обысков в офисах и квартирах фигурантов изъяли значительное количество вещественных доказательств.

Лидеру группировки и одному из ключевых участников уже сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 УК Украины). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Также установлено участие в схеме шестерых граждан Чехии. Часть из них уже экстрадировали на родину для привлечения к ответственности.