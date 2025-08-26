В Україні набирає чинності закон про лобіювання: що заборонено просувати

Закон вводить поняття лобіювання як діяльності, спрямованої на вплив на рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування у комерційних інтересах.

Раніше цей процес відбувався поза правовим полем.

Що не підлягає лобіюванню

Закон окремо забороняє впливати на питання, що стосуються мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану, використання ЗСУ, територіальної цілісності України чи амністії.

Таким чином, лобіювання не поширюється на ключові функції держави.

Хто може лобіювати

Суб’єктами лобіювання можуть бути фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, компанії, зареєстровані в Україні, а також іноземні підприємства з представництвами в державі. Заборонено займатися лобізмом держслужбовцям, політичним партіям, органам влади, медіа та релігійним організаціям.

Для контролю створено Реєстр прозорості, який вестиме НАЗК. Лобіювати рішення зможуть лише ті, хто пройде офіційну реєстрацію.

Звіти та контроль

Кожні шість місяців лобісти мають подавати до Реєстру прозорості звіти про свою діяльність, вказуючи клієнтів, предмет лобіювання, витрати та зустрічі з представниками влади. За порушення передбачені штрафи.

Контроль здійснює НАЗК, яке має право перевіряти достовірність даних та притягати до відповідальності.