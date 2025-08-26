В Украине вступает в силу закон о лоббировании: что запрещено продвигать

Закон вводит понятие лоббирования как деятельности, направленной на влияние на решения органов государственной власти или местного самоуправления в коммерческих интересах.

Ранее этот процесс происходил вне правового поля.

Что не подлежит лоббированию

Закон отдельно запрещает влиять на вопросы, касающиеся мобилизации, введения военного или чрезвычайного положения, использования ВСУ, территориальной целостности Украины или амнистии.

Таким образом, лоббирование не распространяется на ключевые функции государства.

Кто может лоббировать

Субъектами лоббирования могут быть физические лица с полной гражданской дееспособностью, компании, зарегистрированные в Украине, а также иностранные предприятия с представительствами в государстве. Запрещено заниматься лоббизмом госслужащим, политическим партиям, органам власти, медиа и религиозным организациям.

Для контроля создан Реестр прозрачности, который будет вести НАПК. Лоббировать решения смогут только те, кто пройдет официальную регистрацию.

Отчеты и контроль

Каждые шесть месяцев лоббисты должны подавать в Реестр прозрачности отчеты о своей деятельности, указывая клиентов, предмет лоббирования, расходы и встречи с представителями власти. За нарушение предусмотрены штрафы.

Контроль осуществляет НАПК, которое имеет право проверять достоверность данных и привлекать к ответственности.