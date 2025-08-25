ua en ru
Українці відповіли, як вони ставляться до ТЦК

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 08:58
UA EN RU
Фото: ТЦК не довіряють майже 70% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Майже 100% українців довіряють ЗСУ. Однак до ТЦК ставлення зовсім інше, і воно продовжує погіршуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

У липні 2025 року довіряють ТЦК чверть опитаних (24%), не довіряють 68%. За останній рік ставлення погіршилося. У вересні 2024 року ТЦК довіряли 27%, не довіряли 61% респондентів.
Українці відповіли, як вони ставляться до ТЦК

Гірше українці ставляться тільки до Верховної Ради - довіряють 19%, не довіряють 76%.

Ставлення до нового уряду Юлії Свириденко також негативне. Довіряють 28%, не довіряють - 30%, а 42% не змогли відповісти.

При цьому ЗСУ, як і раніше, довіряють 94% респондентів.
Українці відповіли, як вони ставляться до ТЦК

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру досліджень громадської думки (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Опитування проводилося на всій території України (за винятком окупованих Росією територій) з 22 по 27 липня 2025 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загальна вибірка становила 2400 українців віком 18 років і старше. Середній рівень похибки при припущенні простої випадкової вибірки становить ±2,0 бала в 95%-ному інтервалі.

Наприкінці 2024 року в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) України налічувалося 36 тисяч осіб.

Міністерство оборони України вже тривалий час готує "кардинальну реформу" системи ТЦК. Планується підпорядкувати їх Міноборони. Зараз вони підпорядковані Сухопутним силам Генштабу ЗСУ.

ТЦК Мобілізація в Україні
