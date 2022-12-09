В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації

Уряд схвалив законопроєкт спрямований на забезпечення ефективності виконання постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі. Він також сприятиме вирішення проблем при виконанні цих постанов, а також при їх примусовому виконанні.

Законопроєкт передбачає збільшення строків для сплати штрафу за постановою та збільшення строків для примусового виконання відповідної постанови.

Нагадаємо, раніше уряд спростив встановлення та використання проблискових маячків помаранчевого кольору на автомобілях.

РБК-Україна також повідомляло, що з 5 грудня запрацював експериментальний проект "ЄЧерга", який дозволить скоротити час проходження кордону вантажівкам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.