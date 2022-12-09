Кабмін спростив встановлення спецсигналів на авто. Але не для всіх

Фото: Кабмін схвалив використання помаранчевих мигалок на автомобілях без спецдозвіл (Getty Images)

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, які дозволяють встановлення та використання проблискових маячків помаранчевого кольору на автомобілях.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Використовувати помаранчеві проблискові маячки зможуть водії автомобілів спеціального та спеціалізованого призначення, дорожньо-експлуатаційних служб, а також на транспортних засобах із розпізнавальним знаком "Діти". Згідно з рішенням Кабміну, це питання не потребуватиме узгодження з територіальним органом щодо надання сервісних послуг МВС.