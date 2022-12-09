RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине могут увеличить сроки для оплаты штрафов автофиксации

Фото: в Украине могут увеличить сроки для оплаты штрафов автофиксации (t.me/patrolpolicezp)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить сроки для уплаты штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы камерами автофиксации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Правительство одобрило законопроект, направленный на обеспечение эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Он также будет способствовать решению проблем при исполнении этих постановлений, а также при их принудительном исполнении.

Законопроект предусматривает увеличение сроков для уплаты штрафа по постановлению и увеличение сроков принудительного выполнения соответствующего постановления.

Напомним, ранее правительство упростило установку и использование проблесковых маячков оранжевого цвета на автомобилях.

РБК-Украина также сообщало, что с 5 декабря заработал экспериментальный проект "єЧерга", который позволит сократить время прохождения границы грузовикам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
штрафиПДР