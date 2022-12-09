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В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації

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П'ятниця 09 грудня 2022 18:48
В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації Фото: в Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації (t.me/patrolpolicezp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити строки для сплати штрафу за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані камерами автофіксації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд схвалив законопроєкт спрямований на забезпечення ефективності виконання постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі. Він також сприятиме вирішення проблем при виконанні цих постанов, а також при їх примусовому виконанні.

Законопроєкт передбачає збільшення строків для сплати штрафу за постановою та збільшення строків для примусового виконання відповідної постанови.

Нагадаємо, раніше уряд спростив встановлення та використання проблискових маячків помаранчевого кольору на автомобілях.

РБК-Україна також повідомляло, що з 5 грудня запрацював експериментальний проект "ЄЧерга", який дозволить скоротити час проходження кордону вантажівкам.

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